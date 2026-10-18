Canovi: “Il Napoli è una squadra vecchia, Conte aveva capito tutto”

Dario Canovi analizza il momento difficile del Napoli dopo la sconfitta contro il Venezia e punta il dito contro l'età media della rosa.

Il momento complicato del Napoli, reduce dalla sconfitta contro il Venezia dopo il ko in Champions League, continua a far discutere. A intervenire è l'avvocato Dario Canovi, che in un'intervista a TuttoMercatoWeb.com ha analizzato le difficoltà degli azzurri, soffermandosi anche sull'addio di Antonio Conte e sulle possibili attenuanti per Massimiliano Allegri. Canovi ha inoltre allargato il discorso alla crisi del calcio italiano, commentando le recenti prestazioni delle squadre italiane in Europa e indicando nei problemi di mentalità e di gioco una questione che va oltre i singoli club.

Napoli, Canovi difende Allegri e rilancia le responsabilità di Conte

Secondo Canovi, il Napoli ha compromesso la partita contro il Venezia soprattutto nella prima ora di gioco, concedendo troppo agli avversari prima di provare a reagire. L'avvocato ritiene che le difficoltà attuali possano essere legate anche alle caratteristiche della rosa e sostiene che Conte avesse già previsto uno scenario simile. Queste le sue parole: “Per sessanta minuti ha regalato la partita al Venezia. Poi ha messo alcuni calciatori di cui non poteva fare a meno”. Sul peso dell'addio dell'ex allenatore, Canovi ha aggiunto: “Conte aveva previsto ciò che sta succedendo. Il Napoli è una squadra vecchia. Questa è anche la giustificazione che può avere Max Allegri”. Nel corso dell'intervista, l'avvocato ha espresso preoccupazione anche per il movimento calcistico italiano: “Il nostro calcio è in una crisi profonda. Inutile che ci illudiamo perché Mancini riesce a far giocare la Nazionale in maniera decente. Il movimento è in profonda crisi. Questo calcio è in profonda crisi di mentalità e gioco”.