Como, Fabregas: "Una mano a Conte? Vogliamo sempre vincere"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Inter: "Vincere sarebbe mettere il punto finale su una grandissima stagione, con tanti alti e bassi ma sempre con la continuità nel lavoro e questa è la nostra forza. Non abbiamo cambiato, quando si inizia a cambiare e si hanno dubbi è il peggior momento per una società. Mi hanno educato così, quando credi tantissimo in un'idea si possono fare cose belle. Ci vuole un po' di tempo, però devi avere la volontà per farlo".

Potrebbe dare una mano al vecchio maestro Conte?

"Nel calcio non ci sono tanti amici, è stato mio allenatore e lo rispetto ma non per questo oggi la squadra deve fare di più. Dobbiamo fare sempre il massimo per vincere la partita, poi vediamo cosa succede".