Del Genio: "Il Napoli non ha buttato 60mln, Raspadori e Lindstrom non sono scarsi!"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal':

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Raspadori e Lindstrom? Non credo che il Napoli abbia commesso un errore perché i due calciatori sono scarsi, come racconta qualcuno, ma al massimo ha compiuto un altro tipo di errore.

Secondo me il Napoli non ha buttato 60 milioni di euro per questi due calciatori, a patto però che trovi un allenatore che li valorizzi. Diciamo che al massimo il Napoli ha commesso un errore sulla collocazione tattica, prendendo due calciatori che nel 4-3-3 e con gli allenatori di quest'anno fanno fatica a trovare una collocazione".