Del Genio: "Veiga non è CR7, vi spiego perché per lui è una stupidaggine andare in Arabia"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Veiga? Fa una stupidaggine ad andare in Arabia Saudita. Se fai 2-3 anni lì guadagni tanti milioni, ma il guadagno su un calciatore come Veiga deve essere valutato sui 14-15 anni, visto che ne ha ancora 21. Perché pensare di guadagnare subito? Il livello medio di un campionato è fatto su 300-400 calciatori, non bastano 20 calciatori buoni. E questi 20 calciatori buoni, in Arabia, verranno risucchiati nel rendimento basso del campionato.

Finché viene risucchiato uno come Ronaldo o Benzema, che la sua carriera l'ha fatta, non c'è problema. Ma per Veiga c'è da vedere se rientrerà nel grande giro. La nazionale lo chiamerà se fa qualche gol in Arabia? Non credo. Se invece fosse venuto al Napoli e avesse segnato in Champions League sarebbe andato sicuro in nazionale. Per questo secondo me è una stupidaggine".