Ds Bari sul prestito di Rao dal Napoli: “Tra i 2006 più forti d’Italia! Bravi ad averlo…”

Giuseppe Magalini, direttore sportivo del Bari, ai microfoni di RadioBari tra i vari argomenti ha parlato anche del neo arrivato Emanuele Rao, arrivato in prestito dal Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Rao è uno dei 2006 più forti a livello nazionale, e siamo stati bravi a farcelo prestare, perché aveva un mercato importante".

Su Mehdi Dorval, in passato accostato anche al Napoli: "Viene facile dire che ora dobbiamo rimpiazzare Dorval avendo un solo giocatore in quel ruolo, siamo orfani in mezzo al campo visto che il mister vuole giocare a tre, poi dobbiamo completarci davanti e dietro. - prosegue Magalini come riporta Tuttobari.com - Dorval? Le tempistiche non le sappiamo, ma non saranno brevi visto che si tratta di un trasferimento internazionale. La società però non ha dovuto aspettare la sua uscita per intervenire, stavamo e stiamo lavorando con un certo budget".