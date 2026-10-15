Flop Allegri, Bruscolotti: “Il suo curriculum parla chiaro, ma conta il presente”

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Beppe Bruscolotti si sofferma anche sul momento del Napoli dopo la sconfitta contro il Villarreal e sul lavoro di Massimiliano Allegri.

La sconfitta contro il Villarreal riaccende i riflettori sul momento altalenante del Napoli, ancora alla ricerca di continuità nei risultati e nelle prestazioni. A commentare la situazione è stato Beppe Bruscolotti, storico capitano azzurro, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del musical El Diego, ispirato al libro dell’avvocato Angelo Pisani e dedicato alla storia di Diego Armando Maradona. Sollecitato sull’attualità della squadra, l’ex difensore ha ammesso di non avere una spiegazione precisa per gli alti e bassi degli azzurri, rimandando ai diretti interessati eventuali chiarimenti sulle difficoltà incontrate.

Bruscolotti su Allegri: “Il presente è quello che conta”

Nel corso dell’incontro, Bruscolotti ha espresso anche il suo punto di vista su Massimiliano Allegri, ricordando come il giudizio sul lavoro di un allenatore sia inevitabilmente condizionato dai risultati ottenuti. Il curriculum del tecnico rappresenta un punto di partenza importante, ma non può bastare a garantire valutazioni positive: a fare la differenza è soprattutto ciò che accade nel presente: “Tutti gli allenatori sono legati ai risultati. Il suo curriculum parla chiaro, però non si vive solo di ricordi, sono belli i ricordi ma il presente è quello che conta”.