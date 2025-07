Galli: "Se il Napoli vuole entrare davvero nella storia deve fare questa cosa"

Filippo Galli, direttore metodico del Parma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mi metto nei panni del tifoso del Napoli che non può essere quello del Milan che ha vinto molti più scudetti. Il Napoli oggi, per entrare nella storia, deve vincere o lottare per vincere la Champions.

Il Napoli che si sta costruendo è davvero forte, forse solo in difesa manca qualcosa perchè oltre a Di Lorenzo gli altri dovranno dimostrare. Il Napoli sta lavorando in prospettiva anche viste le trattative per Juanlu Sanchez e Gutierrez”.