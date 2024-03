Iannicelli contro Chiariello: "Stadio? ADL ha credibilità zero, basta annunci e ritrovi serietà!"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato dei rumors sullo stadio ed il centro sportivo a Bagnoli

Nel corso di Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato dei rumors sullo stadio ed il centro sportivo a Bagnoli: "E' un dibattito sul nulla perchè la credibilità del protagonista è 0. In operazioni così complesse il primo pilastro è la credibilità del personaggio, che nel cinema ha ottenuto risultati straordinari, nel calcio ancor adi più perchè uno Scudetto a Napoli è un'impresa incredibile, ma sugli investimenti immobiliare è sotto lo zero.

Di suo non ha messo una pietra sull'altra, se non gli interventi allo stadio grazie alle Universiadi che ha ridato al Maradona la possibilità di ospitare la nazionale. A Madrid Florentino gli spiegava l'operazione Bernabeu, poi va in tv a dire che lo juventino Manfredi deve dargli lo stadio in 120 giorni. Con tutto il cuore invito ADL a ritrovare un equilibrio dialettico e comportamentale perchè i continui annunci hanno credibilità vicina allo zero e mandano in rovina anche il progetto del centro sportivo che ha una sua logica. Non è un comportamento serio e toglie credibilità a qualsiasi progetto, lavori sotto traccia con serietà!".