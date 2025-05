Sky, Ghoulam: "Stiamo vivendo una cosa incredibile. Il Napoli aveva il destino tra le mani..."

Faouzi Ghoulam, ex terzino sinistro del Napoli, ospite a Sky Sport durante la serata in cui si è assegnato lo scudetto, è intervenuto per parlare del 4° titolo della storia del club partenopeo, direttamente dalla città campana: "Ci sono emozioni ovunque, c'è amore, c'è tutto. Stiamo vivendo qualcosa di incredibile. Un grande gol di McTominay, un grande gol di Lukaku, l'Inter che ha vinto con una squadra di non titolarissimi contro il Como, e nessuno se lo aspettava.

O meglio, non era scontato perché i lariani hanno fatto una bella stagione. Il destino era in mano al Napoli, ora non si discute più. La stagione dei nerazzurri però è stata meravigliosa, manca una finale importantissima e adesso dobbiamo tutti tifare la squadra di Inzaghi".