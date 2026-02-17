Infortunati Napoli, Modugno: "I segnali su Rrahmani, McTominay e Anguissa"

vedi letture

Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto ai microfoni di Televomero nella trasmissione Il Bello del Calcio: “C’è riconoscenza e riconoscimento, questa stagione è una stagione complicata ma la squadra ha una grande forza mentale, la capacità di andare oltre le difficoltà, Conte ha trovato spesso le soluzioni, riaggiustando questa squadra e ieri ha trovato altre energie. Quello che caratterizza questa squadra è il suo DNA, la fierezza ed un carattere che emerge nelle difficoltà e che permette al Napoli di stare in una posizione che non è scontata. Ti ritrovi a Febbraio a non avere più sogni ma solo un obiettivo come la Champions, però in queste condizioni resta un risultato eccellente”.



SUGLI INFORTUNI - “Hanno condizionato anche il mercato, il Napoli ha preso Hojlund al posto di Lukaku, ma senza infortunio avrebbe preso un vice-Di Lorenzo e un centrocampista, poi quando ci sono tanti acquisti è normale qualcuno non mantenga le aspettative. Non bisogna partire dal pregiudizio che il mercato è stato sbagliato”.



SUL RUOLO DI POLITANO: “E’ una punta esterna anche se Conte gli ha consegnato un’altra vita con questo ruolo. Nel tridente Politano stava al posto suo, questo è il suo ruolo”.

“Non lo farei giocare dal primo minuto con Spinazzola, magari con Olivera. Penso però che ancora debba strutturarsi come giocatore da Conte, il tecnico è onesto intellettualmente che ammette è un colpo della società. E’ un giocatore con il quale il Napoli ha un grande progetto visto che garantisce grandi margini”.“Bisogna dare all’arbitro la possibilità di tornare ad arbitrare davvero, tornare ad avere centralità.“Su Rrahmani ci sono sensazioni ma non sono confortanti, si aspetta l’esito degli esami. Per lui sarebbe il terzo o quarto infortunio stagionale, è una stagione maledetta. McTominay ha gestito la fatica, ma questa è la stagione del Mondiale e giusto che il giocatore si senta al 100 % per scendere in campo. Per l’Atalanta lo immaginiamo in campo, sollecita i muscoli. McTominay ha avuto un fastidio al gluteo ma non ci sono lesioni e quindi ora ha riposato per diversi giorni. Il Napoli si era illuso di essere già a Roma. Su Anguissa ci sono dei segnali incoraggianti, magari neanche è opportuno fissare un calendario, credo che c’è la possibilità di averlo a disposizione tra Bergamo e Verona, lui ha avuto un problema alla schiena oltre all’infortunio che ha rallentato il suo rientro. De Bruyne arriva a giorni nei prossimi giorni, il Napoli ha fretta di recuperarlo ma anche lui vuole recuperare per i Mondiali. C’è fiducia di ritrovarlo in Primavera”.