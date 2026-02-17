Infortunati Napoli, Modugno: "I segnali su Rrahmani, McTominay e Anguissa"
Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto ai microfoni di Televomero nella trasmissione Il Bello del Calcio: “C’è riconoscenza e riconoscimento, questa stagione è una stagione complicata ma la squadra ha una grande forza mentale, la capacità di andare oltre le difficoltà, Conte ha trovato spesso le soluzioni, riaggiustando questa squadra e ieri ha trovato altre energie. Quello che caratterizza questa squadra è il suo DNA, la fierezza ed un carattere che emerge nelle difficoltà e che permette al Napoli di stare in una posizione che non è scontata. Ti ritrovi a Febbraio a non avere più sogni ma solo un obiettivo come la Champions, però in queste condizioni resta un risultato eccellente”.
SUGLI INFORTUNI - “Hanno condizionato anche il mercato, il Napoli ha preso Hojlund al posto di Lukaku, ma senza infortunio avrebbe preso un vice-Di Lorenzo e un centrocampista, poi quando ci sono tanti acquisti è normale qualcuno non mantenga le aspettative. Non bisogna partire dal pregiudizio che il mercato è stato sbagliato”.
SUL RUOLO DI POLITANO: “E’ una punta esterna anche se Conte gli ha consegnato un’altra vita con questo ruolo. Nel tridente Politano stava al posto suo, questo è il suo ruolo”.
SU ALISSON - “Non lo farei giocare dal primo minuto con Spinazzola, magari con Olivera. Penso però che ancora debba strutturarsi come giocatore da Conte, il tecnico è onesto intellettualmente che ammette è un colpo della società. E’ un giocatore con il quale il Napoli ha un grande progetto visto che garantisce grandi margini”.
SUGLI ARBITRI - “Bisogna dare all’arbitro la possibilità di tornare ad arbitrare davvero, tornare ad avere centralità.
SUGLI INFORTUNATI - “Su Rrahmani ci sono sensazioni ma non sono confortanti, si aspetta l’esito degli esami. Per lui sarebbe il terzo o quarto infortunio stagionale, è una stagione maledetta. McTominay ha gestito la fatica, ma questa è la stagione del Mondiale e giusto che il giocatore si senta al 100 % per scendere in campo. Per l’Atalanta lo immaginiamo in campo, sollecita i muscoli. McTominay ha avuto un fastidio al gluteo ma non ci sono lesioni e quindi ora ha riposato per diversi giorni. Il Napoli si era illuso di essere già a Roma. Su Anguissa ci sono dei segnali incoraggianti, magari neanche è opportuno fissare un calendario, credo che c’è la possibilità di averlo a disposizione tra Bergamo e Verona, lui ha avuto un problema alla schiena oltre all’infortunio che ha rallentato il suo rientro. De Bruyne arriva a giorni nei prossimi giorni, il Napoli ha fretta di recuperarlo ma anche lui vuole recuperare per i Mondiali. C’è fiducia di ritrovarlo in Primavera”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
