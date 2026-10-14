"Io in futuro allenatore del NapolI?", la risposta di Reina

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Pepe Reina oggi allena l'Under 19 del Villarreal e ieri ha superato la squadra di Nocerino in Youth League. A fine partita i giornalisti presenti gli hanno risposto di un futuro come allenatore del Napoli e lui ha risposto emozionato: "Napoli come esperienza è rimasta un ricordo indimenticabile per tutta la mia vita. Chissà. Io ho appena iniziato e loro hanno un grandissimo allenatore a cui auguro il meglio.

Speriamo sarà una grande stagione per il Napoli. Differenze con il campo? Prima si andava più in vacanza, ora meno. Scudetto? L'Inter resta un passo avanti a tutti ma il campionato è appena iniziato, vediamo..." le sue parole riportate da Il Mattino.