Lazio, Sarri: "Insigne? Lista dei desideri cestinata. Gran rapporto, ma non penso a gennaio"

“Io la lista dei desideri l’ho cestinato nel momento in cui ho saputo del mercato bloccato”. Maurizio Sarri, nella sua presentazione ufficiale come allenatore della Lazio, risponde così a chi gli chiede se vorrebbe portare Lorenzo Insigne in biancocelesti.

L’arrivo dell’attaccante napoletano, libero dopo la risoluzione del contratto con Toronto, sarebbe possibile soltanto alla riapertura a gennaio del mercato, e Sarri chiarisce di non voler pensare a un traguardo così lontano nel tempo, pur ammettendo tra le righe che non gli dispiacerebbe poter lavorare nuovamente con l’ex capitano del Napoli: “Voglio solo far crescer la squadra, pensare ora a cosa può succedere tra 4-5 mesi mi sembra di porre l’attenzione su qualcosa che non fa bene. Poi con Lorenzo ho un grande rapporto, è un giocatore che mi ha dato tantissimo ma in questo momento, da quello che mi sta dicendo il presidente, non ci sono possibilità”.