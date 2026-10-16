Orlando avverte il Napoli: “Occhio al Venezia, Nicola vorrà fare bene!”

Massimo Orlando analizza i rischi del settimo turno di Serie A: attenzione al Napoli contro il Venezia e al Como a Firenze.

Dopo gli impegni di Champions League, Inter, Roma, Napoli e Como si preparano ad affrontare la settima giornata di Serie A. Ma quale squadra rischia maggiormente un passo falso? A rispondere è Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista di Tuttomercatoweb Radio, che ha individuato due partite particolarmente insidiose, tra cui la trasferta degli azzurri sul campo del Venezia.

Orlando avverte il Napoli. E sul Como a Firenze...

Secondo Orlando, il Como potrebbe incontrare grandi difficoltà nella trasferta contro la Fiorentina, nonostante il momento complicato dei viola. Attenzione anche al Napoli di Massimiliano Allegri, chiamato ad affrontare il Venezia nella gara d'esordio di Davide Nicola sulla panchina lagunare. “Vedo il Como in grande difficoltà, Firenze è un campo comunque difficile, anche se non va bene. Il Como è cambiato, magari si ritroverà, ma sarà dura a Firenze. E poi occhio al Napoli, sarà la prima di Nicola e vorrà fare bene”.