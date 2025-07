Perché il numero 35? Marianucci svela il motivo: c'entra... Baldanzi

vedi letture

Dei grandi difensori passati per Napoli in chi ti rivedi di più? Perché il numero 35? Domande poste a Luca Marianucci oggi in conferenza stampa. Di seguito la risposta del difensore azzurro durante la sua presentazione: "Non lo so, forse per caratteristiche in Rrahmani perché ora lo sto vedendo più da vicino. Numero di maglia casuale, forse perché portò bene al mio compagno Baldanza, quest'anno continuo con questo e vediamo fino a quando porta bene".

Quanto ti aiuta sfidare Lukaku e Lucca?

"Sicuramente quando hai in squadra attaccanti tra i più forti hai meno problemi la domenica (ride, ndr) e ti aiutano verso le sfide con i grandi avversari del campionato".

Marianucci sarà felice a fine stagione se...

"Se raggiungerò gli obiettivi preposti e farò un grande campionato".