Poggi: “Occhio al Venezia di Nicola! De Bruyne? Quando le cose vanno male è impegnativo…”

vedi letture

Paolo Poggi analizza il momento delicato del Napoli dopo la sconfitta contro il Villarreal in Champions e invita a non sottovalutare il prossimo impegno.

La sconfitta per 3-1 contro il Villarreal in Champions League ha alimentato le preoccupazioni sul momento del Napoli, con i riflettori puntati anche sui presunti diverbi tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne. A commentare la situazione è Paolo Poggi, ex calciatore ospite di Tuttomercatoweb.com durante la trasmissione Maracanà: "De Bruyne è un valore aggiunto quando le cose vanno bene e invece è impegnativo quando le cose vanno un po' peggio. Un po' di allarme c'è, perché a livello comunicativo mi sembra che non ci sia unità. A volte magari servirebbero nello spogliatoio un paio di “schiaffoni” per riprendersi".

Poggi avverte il Napoli: "Da non sottovalutare la gara contro il Venezia"

L’ex attaccante ha poi richiamato l’attenzione sul prossimo impegno degli azzurri, sottolineando le insidie di una partita contro una squadra impegnata nella lotta per la salvezza e guidata da un allenatore capace di incidere in questo tipo di contesti: "A livello di calendario ora non ci sarà da sottovalutare la gara contro il Venezia, dato che Nicola spesso riesce a incidere nelle squadre in lotta per la salvezza".