Sarri svela: "Offerte da altri quattro club italiani. Pentito della Lazio? Sono ignifugo"

vedi letture

Maurizio Sarri ha scelto la Lazio, per poi scoprire del mercato bloccato. Il tecnico toscano, nel corso della sua presentazione, ha rivelato di aver ricevuto offerte anche da altre squadre, prima del sì ai biancocelesti: “Ho fatto una scelta, ho letto che qualche giornalista ha scritto che Sarri è tornato perché non aveva alternative: ho fatto trattative con quattro club di Serie A, con un club arabo e altri club esteri. È stato un anno molto prolifico sotto questo punto di vista, e invece ho scelto la Lazio per il legame che sento con tutto l’ambiente. Poi le difficoltà fanno parte di un percorso".

Viste le offerte, se avesse saputo del blocco del mercato, avrebbe scelto altre squadre?

“La vita di tutti noi è fatta di scelte, se si continua a guardare all’indietro non si scoprono le cose positive o negative. Sono ignifugo, non ho mai pensato e non penserò mai a cosa sarebbe potuto succedere con scelte diverse. Ormai la scelta l’avevo presa e ho ritenuto di continuare e affrontare le difficoltà con la gente laziale. Non mi sono posto il problema”.

L’approccio con la squadra e con giocatori come Nuno Tavares o Dele-Bashiru?

“L’approccio è buono. Nuno non è tatticamente come pensavo, l’esperienza al Benfica da giovane gli ha lasciato qualcosa di importante. Dele è un libro da scrivere, ha forza e se riesce a imparare qualche movimento ci può dare una grande mano.Noi volevamo lavorare su qualche modulo alternativo, però viste le difficoltà si è deciso di posticipare perché il rischio di fare confusione era troppo elevato. Ci lavoreremo in allenamento quando avremo certezze”.