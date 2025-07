Sky, Cilli: "Miretti vicino! Altra splendida operazione di Manna, Napoli ormai punto d'arrivo"

“Miretti potrebbe arrivare in maglia azzurra nei prossimi giorni per una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro. Sarebbe - ha detto il giornalista di Sky Sport Luca Cilli a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live-speciale Dimaro su Marte' - un’altra splendida operazione portata a casa dal direttore sportivo Manna, se si pensa alla giovane età del giocatore, ma anche alla stagione positiva al Genoa in prestito.

Il Napoli ormai è diventato un club internazionale a tutti gli effetti, sia per la solidità economica che per la progettualità. Portare a Napoli e in serie A un giocatore come De Bruyne riassume bene come il club di De Laurentiis sia diventato un punto di arrivo e non più di passaggio”.