Slovacchia, Calzona: "Con la Norvegia conta la prestazione, non il risultato!"

Francesco Calzona ha parlato quest'oggi in conferenza stampa alla vigilia del test contro la Norvegia. Allenatore del Napoli, in questi giorni Calzona ricopre il ruolo di commissario tecnico della nazionale slovacca qualificata al prossimo Europeo. "Hanno giocatori e un'organizzazione molto buoni. Conosciamo la loro grande qualità, ma analizziamo l'avversario come squadra intera e non come singoli individui. Anche se hanno perso in casa nell'ultima partita, hanno giocato buoni e sono forti. Volevo avversari così - prosegue - perché all'Europeo ci aspettano squadre di qualità simile, forse anche migliore. Per me è importante ricevere segnali positivi dalla squadra. Fin dall'inizio dico che durante le partite di preparazione mi interessa più la prestazione del risultato".

La Slovacchia due giorni fa ha disputato un altro test amichevole e in casa ha perso 2-0 contro l'Austria. "Ci saranno dei cambiamenti anche in base agli infortuni. Non voglio però cambiare completamente l'intera squadra. Avendo a disposizione sei sostituzioni possiamo entrare in partita durante la stessa. Ci saranno tre o quattro cambi nella formazione", ha detto.