Tesser: "Sta nascendo un Napoli davvero importante, è squadra da battere"

Attilio Tesser, allenatore ed ex azzrruo, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com: “Sta nascendo un Napoli veramente importante. Si legge che Conte abbia chiesto garanzie e sono arrivati calciatori importanti, potrebbero arrivarne altri di qualità. Il Napoli è la squadra da battere”.

Per il Napoli non sposta gli equilibri. Per l’Arezzo una bella soddisfazione.

“Un risultato insignificante dopo una settimana di lavoro. L’Arezzo ha già fatto un campionato importante l’anno scorso, lotterà per vincere”.

Come vede Chivu all’Inter?

“Raccoglie un’eredità pesante al di là delle cose finali che non sono andate bene. Però è stato interista per anni. Ha esperienza. S’è fatto le ossa con il Parma. Parte da una buona base. Se ci sarà armonia in squadra farà bene”.

Chi la incuriosisce?

“La certezza è il Napoli. E allo stesso tempo è quella che mi incuriosisce. Poi potrebbe esserci la conferma di Italiano a Bologna, ha fatto l’anno scorso un ottimo campionato. Se dovesse confermarsi ancora sarebbe intrigante”.

L’Avellino intanto piazza il colpo in B: Insigne.

“Ha un paio di miei ex calciatori li e mi fa molto piacere. Sono felice sia in B. Roberto l’ho fatto debuttare ad Avellino, torna lì ed è un calciatore molto bravo. Sono certo che farà bene. Avrà anche voglia di rivalsa di questo campionato. Farà bene”.