"Vi facciamo tre gol e vi rispediamo a casa!", il simpatico siparietto Calzona-Ostigard

Francesco Calzona, commissario tecnico della Slovacchia, alla vigilia del match contro la Norvegia

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Francesco Calzona, commissario tecnico della Slovacchia, alla vigilia del match contro la Norvegia, valevole come amichevole di preparazione al prossimo Europeo, ha raccontato anche un siparietto che l'ha visto protagonista insieme a Leo Skiri Ostigard, calciatore norvegese che milita nel suo Napoli: "L'ho incontrato all'aeroporto, mi ha detto 'Vi facciamo tre gol e vi rispediamo a casa' (ride, ndr). Leo è un buonissimo giocatore e un bravissimo ragazzo.

Haaland? Parliamo di un grande giocatore, nutriamo il massimo rispetto verso di lui. Mi è sempre piaciuto, già prima che esplodesse in questo modo. Si tratta di un giocatore che chiunque allenatore vorrebbe avere alle sue dipendenze. Ma affronteremo la Norvegia come squadra, non credo molto ai duelli individuali".