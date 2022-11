Dietrofront FIFA: chi porta colori arcobaleno non sarà più fermato negli stadi di Qatar 2022

Rivelazioni pesanti dell'Indipendent in merito alla situazione dei colori arcobaleno (simbolo del sostegno alla comunità LGBTQ+) in Qatar

Rivelazioni pesanti dell'Indipendent in merito alla situazione dei colori arcobaleno (simbolo del sostegno alla comunità LGBTQ+) in Qatar, paese che in questi giorni ospita il Mondiale. Il quotidiano inglese spiega che la FIFA sarebbe pronta a fare dietrofront, evitando che chiunque abbia simboli o porti i colori arcobaleno, venga più fermato dal personale di sicurezza degli stadi. La rassicurazione al massimo organismo di politica del calcio è arrivata direttamente dal governo del Qatar. Alla fine, insomma, sembrerebbero aver ceduto alle pressioni.