A Milano difendono Acerbi: "Ingiusto processo mediatico preventivo! Non ci sono prove..."

Scrive così Filippo Tramontana, giornalista di fede nerazzurra, nel suo editoriale per il portale 'L'Interista'

"Come al solito per l'Inter la pausa per le nazionali diventa sinonimo di burrasca". Scrive così Filippo Tramontana, giornalista di fede nerazzurra, nel suo editoriale per il portale 'L'Interista': "La partita contro in Napoli ha lasciato in eredità l'affaire Acerbi. Sappiamo ormai tutti quale sia la situazione tra il nostro difensore e Juan Jesus, inutile quindi ritornare a descrivere i fatti. Oggi Acerbi verrà ascoltato dalla procura federale e qualcosa di più si capirà.

Il rischio di una squalifica sarebbe l'inizio di un domino che il giocatore nerazzurro si troverà ad affrontare. Se Acerbi dovesse essere considerato colpevole di aver commesso il fatto il danno d'immagine, per lui e per l'Inter, sarebbe enorme. Senza parlare poi delle conseguenze che potrebbe avere il ragazzo con la nazionale con gli Europei alle porte. Sono dispiaciuto per Ace, qualunque sia il responso della giustizia sportiva. Ace è un bravissimo ragazzo che, nel caso fosse riconosciuto colpevole, pagherà quello che dovrà pagare.

Ma il processo mediatico preventivo che ha subito, secondo me, non è stato per nulla giusto. Siamo in uno stato di diritto e dovremmo anche essere garantisti davanti a un fatto senza prove evidenti. Poi ognuno può avere la propria sensazione, il proprio pensiero che però deve rimanere ciarcoscritto alla sola opinione. In attesa della sentenza (che comunque arriverà dal giudice sportivo) io spero che prima di tutto venga fatta chiarezza sull'accaduto".