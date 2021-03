A qualcuno Lozano non è per nulla mancato

Atalanta, Benevento, Sassuolo, Bologna, Granada. A queste squadre Hirving Lozano non è affatto mancato, anzi. Molte di loro hanno approfittato della sua assenza per strappare punti pesanti al Napoli. Gli spagnoli, ad esempio, hanno conquistato la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, qualificazione che, altrimenti, forse avrebbero perso o quantomeno dovuto contendere di più. Perché Lozano era l'uomo più in forma del Napoli e il suo stop per infortunio è stato una vera e propria tegola per Gattuso, che ha dovuto rinunciare a lui per sei partite. Ora l'obiettivo del Chucky è quello di tornare quanto prima in campo. Gattuso spera di poterlo portare in panchina domenica col Milan.