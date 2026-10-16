ADL non sarà al Penzo per Venezia-Napoli: ecco quando tornerà a seguire la squadra

Aurelio De Laurentiis non seguirà il Napoli nella trasferta contro il Venezia. Il presidente sarà invece al Maradona martedì per la Champions.

Aurelio De Laurentiis non sarà presente domani pomeriggio allo stadio Pier Luigi Penzo per assistere a Venezia-Napoli. Il presidente azzurro salterà dunque un'altra trasferta dopo quella di Champions League contro il Villarreal. Un'assenza che, tuttavia, non rappresenta una novità nelle abitudini recenti del patron, che ormai da tempo non segue con continuità la squadra lontano dal Maradona.

De Laurentiis atteso al Maradona per Napoli-Bodo/Glimt

A spiegare i programmi del presidente è Il Mattino: "Nessuna sorpresa, perché è da tempo che non segue gli azzurri in trasferta. Come per la gara con Frosinone, è atteso martedì sera al Maradona, per la gara numero 3 della fase a gironi della Champions. Lui sarà a Napoli già da lunedì per prendere parte a un evento e una premiazione". De Laurentiis non sarà quindi al fianco della squadra contro il Venezia, mentre è previsto il suo ritorno allo stadio per il prossimo appuntamento europeo degli azzurri contro il Bodo/Glimt.