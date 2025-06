Video Al Maschio Angioino come al Maradona: Bellini omaggia Mertens con l'ultimo urlo-gol

Il giorno della cittadinanza onoraria di Dries Mertens Il conferimento è avvenuto in maniera ufficiale, oggi al Maschio Angioino. Al termine della cerimonia viene tributato l'attaccante belga con dei video delle sue prodezze, in campo e fuori, ma non solo.

Come se avesse segnato un ultimo gol con la maglia azzurra, Mertens viene omaggiato dallo speaker del Maradona, Daniele 'Decibel' Bellini, con l'ovazione di tutto il pubblico presente al Maschio Angioino. Di seguito le immagini.