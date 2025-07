Milinkovic-Savic da record: nessuno come lui in Europa per un dato

Statistica molto interessante che riguarda l'ultimo acquisto del Napoli, in attesa dell'ufficialità. Nella scorsa stagione, Vanja Milinkovic-Savic è stato il portiere della Serie A ad effettuare più parate (135); inoltre, nei big-5 tornei europei 2024/25, nessun portiere ha parato più calci di rigore del serbo (quattro, al pari di Nikola Vasilj e Frederik Rønnow). Muro. Lo riporta Opta. Milinkovic-Savic era stato accostato da tempo al club azzurro, già prima dell'ufficialità del rinnovo di Meret.

Piaceva al Napoli e piaceva a Conte, trattativa ormai conclusa, ci siamo. Milinkovic-Savic, anni 28, è stato tra i migliori portieri dell'ultimo campionato e ha due doti: è un para-rigori e ha una grande tecnica di base. In carriera ha iniziato come centrocampista. Personalità, qualità nei rilanci e grande fisicità essendo alto 2,02 metri. Insomma, doti che intrigano. Il Napoli ci ha pensato come alternativa a Meret nell'anno del ritorno in Champions League. Starà poi a Conte decidere di volta in volta come gestirli. Sarà interessante capire quali saranno le gerarchie dato il notevole investimento del club azzurro per la porta.