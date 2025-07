De Luca annuncia: "Pronto restyling allo stadio Arechi per 150mln"

"La Regione Campania è la Regione d'Italia che investe di più nello sport. Lo abbiamo fatto a cominciare dalle Universiadi, dalla ristrutturazione di decine e decine di impianti sportivi. E lo facciamo con grandi investimenti che hanno riguardato lo Stadio Maradona a Napoli in occasione delle Universiadi, lo stadio Collana a Napoli, dove partiremo a brevissimo con la gara per la ristrutturazione, e poi con lo Stadio Arechi e lo stadio Volpe. A Salerno si tratta di un investimento importante con 150 milioni di euro. Avremo a brevissimo lo stadio più moderno d'Italia che sarà pronto anche per gli eventi sportivi legati agli Europei di calcio che avremo nel 2032. Ci auguriamo, ovviamente, che fatto lo stadio ci sia una squadra che ci giochi dentro". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca questa mattina, a Salerno, per la presentazione del plastico del nuovo Stadio Arechi di Salerno che sarà completamente ristrutturato grazie ad un investimento della Regione Campania.

Prima, il governatore si è recato al cantiere per l'avvio dei lavori del Campo Volpe e PalaTulimieri, nella zona litoranea di Salerno. "C'è una situazione di infelicità - ha aggiunto il governatore - per quanto riguarda la Salernitana. Auguriamoci di poter godere di tempi migliori. Lo stadio sarà pronto. La cosa importante è che qui davvero nasce la Cittadella dello Sport. È un miracolo perché si realizzano due campi sportivi moderni. Poi dovrebbero riprendere anche i lavori per il Palazzetto dello Sport che ospiterà 8mila posti all'interno e quindi sarà pronto per grandi eventi spettacolari, congressuali e quant'altro. Avremo, dunque, la possibilità di attrarre migliaia di turisti oltre che di sportivi".