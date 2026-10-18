Allegri peggio di Donadoni: 5 sconfitte nelle prime 9 gare, non accadeva dal 2001-2002
La sconfitta contro il Venezia rende ancora più pesante l'avvio di stagione del Napoli. Gli azzurri hanno raccolto appena 10 punti nelle prime sette giornate di Serie A e, considerando anche la Champions League, il bilancio complessivo è di tre vittorie, un pareggio e cinque sconfitte in nove partite. Per trovare una partenza peggiore in campionato bisogna tornare alla stagione 2009-2010, quando il Napoli allenato inizialmente da Roberto Donadoni aveva conquistato soltanto 7 punti nelle prime sette giornate. Da allora gli azzurri non erano mai scesi sotto l'attuale quota di 10 punti, nemmeno nella tormentata stagione 2023-2024.
Napoli, cinque ko nelle prime nove: l'ultima volta 25 anni fa
Ancora più significativo è il dato relativo alle sconfitte. La squadra di Massimiliano Allegri ha già perso contro Como, Inter, Arsenal, Villarreal e Venezia, arrivando così a cinque ko nelle prime nove gare disputate tra Serie A e Champions League. Una partenza del genere non si verificava addirittura dalla stagione 2001-2002, quando il Napoli militava in Serie B ed era allenato da Luigi De Canio. Numeri che fotografano le enormi difficoltà di questo inizio di stagione e aumentano ulteriormente il peso dei prossimi appuntamenti.
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Napoli
|Bodo/Glimt
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro