Tuttonapoli Allegri peggio di Donadoni: 5 sconfitte nelle prime 9 gare, non accadeva dal 2001-2002

Il Napoli di Allegri ha già perso cinque delle prime nove partite stagionali. Per ritrovare una partenza con così tanti ko bisogna tornare alla Serie B 2001-2002.

La sconfitta contro il Venezia rende ancora più pesante l'avvio di stagione del Napoli. Gli azzurri hanno raccolto appena 10 punti nelle prime sette giornate di Serie A e, considerando anche la Champions League, il bilancio complessivo è di tre vittorie, un pareggio e cinque sconfitte in nove partite. Per trovare una partenza peggiore in campionato bisogna tornare alla stagione 2009-2010, quando il Napoli allenato inizialmente da Roberto Donadoni aveva conquistato soltanto 7 punti nelle prime sette giornate. Da allora gli azzurri non erano mai scesi sotto l'attuale quota di 10 punti, nemmeno nella tormentata stagione 2023-2024.

Napoli, cinque ko nelle prime nove: l'ultima volta 25 anni fa

Ancora più significativo è il dato relativo alle sconfitte. La squadra di Massimiliano Allegri ha già perso contro Como, Inter, Arsenal, Villarreal e Venezia, arrivando così a cinque ko nelle prime nove gare disputate tra Serie A e Champions League. Una partenza del genere non si verificava addirittura dalla stagione 2001-2002, quando il Napoli militava in Serie B ed era allenato da Luigi De Canio. Numeri che fotografano le enormi difficoltà di questo inizio di stagione e aumentano ulteriormente il peso dei prossimi appuntamenti.