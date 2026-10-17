Altra tegola per Allegri: Alisson Santos si ferma di nuovo! Le ultime sull'infortunio

Napoli, Alisson Santos si ferma nel finale contro il Venezia. Preoccupazione per Allegri in vista della Champions League.

Piove sul bagnato in casa Napoli. Dopo la clamorosa sconfitta per 1-0 contro il Venezia di Davide Nicola, Massimiliano Allegri deve fare i conti anche con un possibile nuovo infortunio. A preoccupare è Alisson Santos, fermatosi nei minuti finali della sfida disputata allo stadio Pier Luigi Penzo. L'attaccante brasiliano, entrato in campo nel corso della ripresa, ha accusato un problema fisico poco prima del triplice fischio, aggiungendo un'ulteriore preoccupazione a una giornata già particolarmente negativa per gli azzurri.

Napoli, infortunio Alisson Santos contro il Venezia: attesa per gli aggiornamenti

Le condizioni di Alisson Santos saranno valutate nelle prossime ore, quando sarà possibile comprendere meglio la natura del problema accusato dal brasiliano e gli eventuali tempi di recupero. Al momento non sono disponibili indicazioni precise sull'entità dell'infortunio. Una situazione da monitorare con particolare attenzione, considerando che martedì il Napoli tornerà in campo contro il Bodo/Glimt in Champions League. Allegri spera di non dover rinunciare a un'altra pedina offensiva in vista di un appuntamento fondamentale per il cammino europeo della squadra.