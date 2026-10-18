Ufficiale Castel Volturno, il report del club: Allegri non ha diretto la seduta, svelato il motivo

Il Napoli è tornato subito al lavoro a Castel Volturno. Massimiliano Allegri non ha preso parte alla seduta a causa di uno stato influenzale

Il Napoli riparte dopo la pesante sconfitta contro il Venezia e si concentra sulla prossima sfida europea. Gli azzurri sono tornati questa mattina ad allenarsi al Training Center di Castel Volturno in vista della gara contro il Bodø/Glimt, in programma martedì alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona, per la terza giornata della League Phase di Champions League. Una partita importante per la squadra, chiamata a reagire dopo un avvio europeo complicato e l'ultimo passo falso in campionato.

Napoli, il report dell'allenamento: Allegri fermato dall'influenza

Attraverso il consueto report pubblicato sul sito ufficiale, la SSC Napoli ha illustrato il programma della seduta e chiarito il motivo dell'assenza di Massimiliano Allegri: “Dopo il match del Penzo gli azzurri tornano ad allenarsi al SSC Napoli Training Center in vista della prossima gara di Champions League, martedì alle 21:00 al Maradona contro il Bodo Glimt. Coloro che hanno giocato ieri dal primo minuto hanno effettuato lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in un lavoro individuale e successivamente in una sessione aerobica. Non ha preso parte alla seduta di allenamento mister Massimiliano Allegri, colpito da uno stato influenzale”.