Conte, non ci sarà la classica conferenza prima di Napoli-Monza

Non ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte prima della gara di domenica contro il Monza. Il tecnico del Napoli ha parlato ieri sera dopo la vittoria sul Palermo e tornerà a parlare direttamente domenica dal Maradona in occasione della partita contro la formazione allenata da Nesta valida per la sesta giornata di campionato.