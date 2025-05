Napoli-Cagliari, secondo tempo in chiaro sulla Rai? Al momento non è una possibilità

Nelle scorse ore ha fatto scalpore l'annuncio di Fulvio Fucito, consigliere comunale di Napoli, che tramite un post social aveva così parlato della sfida di venerdì sera fra gli azzurri ed il Cagliari, gara che risulterà decisiva per la corsa Scudetto con l'Inter:

"Il Prefetto ha ottenuto che il secondo tempo della partita sia visibile in chiaro sulla rete televisiva nazionale mentre il sindaco Manfredi si è attivato affinché la squadra con Autobus bipiano il 26 alle ore 15,00 percorra il lungomare per salutare i tifosi con percorso protetto", aveva scritto il consigliere.

Da verifiche fatte con la Lega, però, al momento non risulta confermata questa possibilità. La trasmissione in chiaro della sfida è un’eventualità al momento non considerata né in via Rosellini né da Dazn, principale emittente del campionato. A riportarlo è Tuttomercatoweb.