Cagliari, presidente Giulini legato a Moratti: aveva il 12% di azioni dell'Inter

Cresce l’adrenalina in casa Napoli in vista della sfida di venerdì contro il Cagliari, una gara che potrebbe avere risvolti decisivi per la corsa Scudetto. Come sottolinea Tuttosport, l’attenzione non è solo rivolta al campo, ma anche ai possibili intrecci extracalcistici.

Infatti, sebbene il Cagliari abbia in rosa tre giocatori con un passato partenopeo, a far discutere è soprattutto il legame tra il presidente Tommaso Giulini e l’Inter. La famiglia Giulini, nel 1995, acquisì fino al 12% delle azioni nerazzurre e lo stesso Giulini ha fatto parte del consiglio di amministrazione dell’Inter dal 2005 al 2013, sotto la gestione Moratti.