Conte presenta Fiorentina-Napoli in conferenza stampa: data e orario

Conte presenta Fiorentina-Napoli in conferenza stampa: data e orario
Oggi alle 11:30Notizie
di Fabio Tarantino

Antonio Conte torna a parlare. Lo farà dopo la sosta per presentare Fiorentina-Napoli. Appuntamento domani, venerdì 12 settembre, alle ore 16.15, nella sala stampa del Training Center di Castel Volturno. Segui con noi le dichiarazioni del tecnico azzurro. 