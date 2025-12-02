Radio TuttoNapoli, inizia la programmazione: dalle 8 c'è "Buongiorno Tutto Napoli"

vedi letture

Inizia il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Anche quest'oggi partiremo dalle 8 con il direttore Antonio Gaito con la rassegna stampa in “Buongiorno Tutto Napoli”.

Poi proseguiremo alle 9.00 due ore con “Il “bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata, Arturo Minervini e Christian Marangio fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Davide Baratto. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con i nostri Gennaro De Lena e Christian Marangio che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Francesco Carbone, Antonino Treviglio ed i loro opinionisti. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel mondo" a cura di Daniele Rodia e Roberto Stanzione ed i Club Napoli nel mondo. Dalle 18, per chiudere, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro. Ma non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125.

Per ascoltarci/vederci sul sito CLICCA QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone e Android

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android