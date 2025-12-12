Ultim'ora Che notizia dall’Argentina: Milton Pereyra é del Napoli! Soffiata la stellina 2008 al Boca

vedi letture

Milton Pereyra, talento classe 2008 del Boca Juniors, attaccante, è pronto a trasferirsi in Italia, al Napoli. Lo scrivono dall'Argentina. La stellina è dunque pronto a ripartire dalle giovanili del club azzurro. Un vero e proprio colpo di mercato da parte del ds Manna e dello scouting azzurro che come sempre è alla ricerca di giovaissimi talenti su cui puntare. Il Boca avrebbe appreso della notizia in queste ore perché il giocatore si sarebbe liberato contrattualmente.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

