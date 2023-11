Gioia per Lobotka: la Slovacchia batte l’Islanda e si qualifica a Euro2024

Si è chiuso il primo dei sei giorni di qualificazioni agli Europei con la Slovacchia che è l'undicesima squadra a staccare il biglietto per la fase finale.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è chiuso il primo dei sei giorni di qualificazioni agli Europei con la Slovacchia che è l'undicesima squadra a staccare il biglietto per la fase finale. Serata speciale, dunque, per il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka, in campo per l’intero match nonostante qualche minuto di apprensione per via di un constasto di gioco con un avversario. L’ex Celta Vigo, infatti, dopo un problema alla caviglia ha proseguito la gara fino alla fine. Non dovrebbe trattarsi quindi di nulla di preoccupante a meno che non arrivino comunicazioni nelle prossime ore. Di seguito i risultati delle partite delle 20.45:

Liechtenstein - Portogallo 0-2

46' Cristiano Ronaldo, 57' Cancelo

Lussemburgo - Bosnia Erzegovina 3-0

6' Oelsen, 30' Rodrigues, 55' Mujakic aut.

Slovacchia - Islanda 4-2

17' Oskarsson (I), 30' Kucka (S), 36' Duda (S), 47' e 55' Haraslin (S), 74' Gudjohnsen (I)

Montenegro - Lituania 2-0

3' Kuc, 48' Jovetic