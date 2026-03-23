Prendi il caffè con noi su Radio TuttoNapoli: dalle 9 c'è il "Bar di TuttoNapoli"
Live quest'oggi dalle 8 alle 21, il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, dopo "Buongiorno TuttoNapoli" quest'oggi prosegue alle 9.00 con due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso fino alle 11.
Spazio poi a due ore di “Pausa Caffè" con Fabio Tarantino e Carlo Caporale. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Giovanni Gambardella che alle 15 passerà il testimone a "Napoli Talk" con Christian Marangio e Davide Baratto. Dalle 17 prenderà il via il confronto autentico e verace a "Passionapoli" di Nicola Luongo e Guido Gaglione. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e, come ogni lunedì, Tutto Basket Napoli dalle 20 con Fabio Esposito ed Elio De Falco. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli
9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli
11.00 - 13.00 - Pausa-caffè
13.00 - 15.00 - Cronache azzurre
15.00 - 17.00 - Napoli Talk
17.00 - 18.00 - Passionapoli
18.00 - 19.00 - Difendo la città
20.00 - 21.00 - Tutto Basket Napoli
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