Il grande dubbio su Mertens

Due gol e due assist nelle prime di campionato, poi lo stop: pur giocandole tutte, Dries Mertens ha smarrito la brillantezza dei tempi migliori. Per Gattuso non è una questione di modulo e forse neppure fisica, sta di fatto che il belga, quello che conosciamo, oggi è distante dal furetto in cima ai bomber azzurri. L'arrivo di Osimhen lo ha retrocesso a sottopunta, Ciro gioca alle sue spalle ma riceve pochi palloni e, soprattutto, non segna. E' a secco da cinque partite, Europa compresa. Un digiuno lungo che al momento non preoccupa ma che in futuro potrebbe avere un peso e incidere e soprattutto farci sospettare: perché?