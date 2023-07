Il Napoli non brilla ancora e chiude il ritiro di Dimaro con un pari: solo 1-1 con la SPAL

Il Napoli dei big suona un'altra sinfonia rispetto a quello imbottito di Primavera o ex tali (ma ancora di proprietà), ma è ancora sulle gambe

Il Napoli dei big suona un'altra sinfonia rispetto a quello imbottito di Primavera o ex tali (ma ancora di proprietà), ma è ancora sulle gambe - com'è giusto che sia, essendo al dodicesimo giorno di ritiro - e nell'ultima amichevole a Dimaro non va oltre l'1-1. Dopo il successo nel primo test con i dilettanti dell'Anaune, gli azzurri non vanno oltre l'1-1 contro la SPAL, dopo aver anche rischiato la sconfitta: alla rete del capitano della Primavera Puletto risponde Anguissa a un quarto d'ora dalla fine.

Un tempo senza sussulti

Garcia propone la formazione B nel primo tempo, senza Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka, Zielinski e chi più ne ha più ne metta. E infatti il primo tempo scorre via senza grandi sussulti: una sforbiciata fuori misura di Politano, un tiro da fuori di Folorunsho e poco altro. Sugli scudi Zanoli - tra i più chiacchierati sul mercato - e poco altri. Senza costruttori di gioco i partenopei fanno fatica ad imbastire trame interessanti, complice anche la stanchezza dovuta alla preparazione. Da registrare anche un problema fisico occorso a Mario Rui, probabilmente all'adduttore, uscito sul finale di frazione.

Anguissa risponde a Puletto

Nella ripresa, con tutti i big in campo, gli azzurri giocano meglio, costruiscono di più, sfiorano il vantaggio con Osimhen (il migliore in campo), ma a passare è la SPAL con una perla del capitano della Primavera Puletto: un calcio di punizione battuto a sorpresa, beffando Meret sotto la traversa. La reazione arriva grazie ad Anguissa: cross di Zielinski, velo di Osimhen e piattone del camerunese. Nel finale gli azzurri cercano il vantaggio con Raspadori e Olivera, senza riuscirci. Finisce 1-1, il Napoli di Garcia non brilla ancora.