Foto Italia, Spalletti esonerato: alla conferenza d'addio presenti anche Gravina e Buffon

Luciano Spalletti ha dato l'addio da commissario tecnico della Nazionale italiana. L'ex allenatore del Napoli ha annunciato il suo esonero da parte del presidente della FIGC dalla sala stampa di Coverciano, nel corso della conferenza in vista di Italia-Moldavia. La gara in programma domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valevole per la seconda giornata del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026, sarà dunque l'ultimo match che vedrà sulla panchina dell'Italia Spalletti.

Nella platea di chi ascoltava, oltre a tutti i giornalisti al seguito, erano presenti proprio il presidente federale Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon, attuale capo delegazione della selezione azzurra. Di seguito lo scatto catturato durante la conferenza da Tuttomercatoweb.