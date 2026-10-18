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Altro ko a Venezia, Corriere dello Sport ad Allegri: "Max, Napoli disarmante"

Altro ko a Venezia, Corriere dello Sport ad Allegri: "Max, Napoli disarmante"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli cade sul campo del Venezia e incappa nella quinta sconfitta nelle prime nove gare stagionale. "Max, Napoli disarmante", titola in prima pagina il Corriere dello Sport, che poi racconta di cinque nodi da sciogliere per evitare di andare ancora più in basso.