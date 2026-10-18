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Altro ko a Venezia, Corriere dello Sport ad Allegri: "Max, Napoli disarmante"
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Il Napoli cade sul campo del Venezia e incappa nella quinta sconfitta nelle prime nove gare stagionale. "Max, Napoli disarmante", titola in prima pagina il Corriere dello Sport, che poi racconta di cinque nodi da sciogliere per evitare di andare ancora più in basso.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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Prima paginaNapoli ko a Venezia, La Gazzetta dello Sport: "Crisi! De Bruyne flop e Allegri sotto tiro"
Copertina Da 0 a 10: la spettrale parola ‘esonero’, l’abiura scioccante di Allegri, ADL in versione pensionato e l’esperimento sociale di Lucca di Arturo Minervini
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