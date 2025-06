Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Rabiot, Max chiama. Inter, ultimatum Fabregas"

vedi letture

La rivoluzione del Milan passa dal campo con Adrien Rabiot che, secondo La Gazzetta dello Sport, rappresenta il nuovo obiettivo dei rossoneri per il centrocampo. "Rabiot, Max chiama - si legge nella prima pagina del quotidiano -. Continua la rivoluzione del Milan. Allegri non molla ma il francese ci pensa. Modric, c'è l'accordo. Reijnders porta 72 milioni. Maignan vuole il Chelsea: obiettivo Svilar". Il taglio alto è invece su Cesc Fabregas, finito nel mirino dell'Inter per la panchina dopo l'addio di Simone Inzaghi (diventato ieri ufficialmente il nuovo allenatore dell'Al Hilal): "Ultimatum Fabregas: l'Inter spinge per il sì in 48 ore. Cesc oggi parla col Como per liberarsi. Vieira e Chivu le alternative".

Ieri sera è andato in scena il primo incontro tra lo spagnolo e il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio: oggi è previsto un altro faccia a faccia, sarà una giornata chiave. Per quanto riguarda la panchina della Juventus, invece, salgono le quotazioni di Igor Tudor, che potrebbe restare a Torino anche dopo il Mondiale per Club: "Juve, arriva Comolli e vota subito la fiducia a Tudor". Poco più in basso spazio alla vittoria del Portogallo sulla Germania nella semifinale di Nations League: "CR7 a 40 anni segna e va in finale col Portogallo".