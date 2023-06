La Juve nel mirino dei ladri: dopo Kaio Jorge, furto nella villa di Kean

Dopo Kaio Jorge, anche l'attaccante della Juventus Moise Kean è stato vittima di furto nella sua villa.

© foto di www.imagephotoagency.it

Un altro giocatore della Juventus è finito nel mirino dei ladri, dopo il furto avvenuto a casa di Kaio Jorge lo scorso 2 giugno. Questa mattina - riporta l'edizione on line del Corriere della Sera - la domestica dell’attaccante bianconero Moise Kean, che si trova all’estero dallo scorso 16 giugno, ha chiamato il 112 per denunciare che qualcuno si era introdotto nella villa in precollina mettendo a soqquadro alcune stanze.

I carabinieri hanno eseguito un primo sopralluogo - si legge - non riscontrando mancanze significative, ma sarà necessario aspettare il ritorno del calciatore per quantificare il bottino del colpo. A inizio ottobre, a poche centinaia di metri di distanza, una banda di rapinatori aveva tentato di assaltare la villa di Angel Di Maria e Dusan Vlahovic.