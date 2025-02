Mercato finito, il ds Manna interverrà in conferenza: data e orario

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, interverrà domani in conferenza stampa alle 11.30 dalla sala stampa di Castel Volturno. Sarà l'occasione per commentare il mercato che si è concluso ieri a mezzanotte con l'arrivo dal Milan in prestito con diritto di riscatto di Noah Okafor.

