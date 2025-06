Lookman e Chiesa al Napoli? Venerato: "Ho sentito Atalanta e Liverpool. Cosa filtra..."

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a Rai 2 nel corso de La Domenica Sportiva facendo il punto sul mercato del Napoli: "Smentite di Atalanta e Napoli su Ademola Lookman. Inoltre, ci arriva una smentita dall’entourage di Federico Chiesa: il Napoli non ha ancora chiamato il Liverpool, che tra l’altro ci ribadisce che il calciatore va via a titolo definitivo e non in prestito oneroso".

Il punto sui possibili movimenti del Napoli a centrocampo: "A metà settimana vertice tra Napoli e Milan per Yunus Musah. L’offerta degli azzurri è di 20 milioni più 5 di bonus, rispetto ai 30 che chiede il Milan. Si potrebbe chiudere a 25 milioni, magari con l’aggiunta di qualche bonus facile. Via Zambo Anguissa? Il Napoli ha scelto l’eventuale erede: è Georgiy Sudakov. Il Napoli ha offerto 25 milioni più 5 facili di bonus. Lo Shaktar Donetsk ne chiede 40 ma Giovanni Manna sicuramente si siederà nuovamente a trattare".