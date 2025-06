Centrocampo, scelto l'erede di Anguissa e fissato nuovo vertice per Musah: il punto

vedi letture

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a Rai 2 nel corso de La Domenica Sportiva facendo il punto sul mercato del Napoli: "Centrocampo: a metà settimana vertice tra Napoli e Milan per Yunus Musah. L’offerta degli azzurri è di 20 milioni più 5 di bonus, rispetto ai 30 che chiede il Milan. Si potrebbe chiudere a 25 milioni, magari con l’aggiunta di qualche bonus facile. Via Zambo Anguissa? Il Napoli ha scelto l’eventuale erede: è Georgiy Sudakov. Il Napoli ha offerto 25 milioni più 5 facili di bonus. Lo Shaktar Donetsk ne chiede 40 ma Giovanni Manna sicuramente si siederà nuovamente a trattare".

Le ultime sulla doppia-trattativa con il Bologna, partendo con Sam Beukema: "Difensore centrale: no del Bologna a 20 milioni più bonus per Sam Beukema. Allora il Napoli ha chiamato l’Atalanta per cercare di far scendere il prezzo di Giorgio Scalvini, che Percassi valuta 50 milioni". Su Dan Ndoye: "Per quanto riguarda gli esterni, è aperta la porta del Bologna per Dan Ndoye, ma solo a certe condizioni. La valutazione è di 40 milioni, con dentro magari Alessandro Zanoli, non Raspadori".