De Bruyne-Napoli, il retroscena: ADL protagonista, lo videochiamò per sbloccare l'affare

vedi letture

Il Napoli si è regalato un colpo da sogno in questa sessione di calciomercato: l'acquisto di Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse ex Manchester City è arrivato a parametro zero già nei primi giorni di giugno, dopo che la dirigenza azzurra si era però già movimentata da tempo nei colloqui con il calciatore. A questo proposito, il giornalista Fabrizio Romano svela un retroscena che vede Aurelio De Laurentiis protagonista nelle trattative:

"Il Napoli è tra i club interessati a Darwin Nunez del Liverpool e sarebbe un altro grande colpo da parte del presidente De Laurentiis. Aurelio De Laurentiis è molto attivo quest’estate sul mercato, è stato grande protagonista dell’operazione De Bruyne, in prima persona. Ha fatto videochiamate e discorsi al giocatore per sbloccare l’operazione: nel momento in cui c’era da limare qualche dettaglio, il patron azzurro ha garantito personalmente. Insomma, De Laurentiis vuole continuare a costruire un Napoli importante e ambizioso, così come l’ha presentato ad Antonio Conte nel momento in cui si è scelto di proseguire insieme”.