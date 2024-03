Moretto smentisce la Gazzetta: “Nessun contatto tra Inter e Genoa per Gudmundsson”

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di Relevo, smentisce su X le ultime voci di mercato riguardanti il futuro di Gudmundsson.

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di Relevo, smentisce su X le ultime voci di mercato riguardanti il futuro di Gudmundsson. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe contattato il Genoa per l'acquisto dell'islandese, Moretto scrive: "Ad oggi non c’è stato alcun tipo di contatto tra Inter e Genoa per Albert Gudmundsson.

Juventus, Roma e club di Premier League sono attenti alla situazione dell’islandese ma ancora nessun discorso concreto tra le parti. La valutazione del Genoa è di 25-30 milioni. Il club rossoblu è aperto ad accettare contropartite all’interno di un’eventuale operazione".