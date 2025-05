Raddoppio Napoli! Lukaku in percussione mette la firma sullo scudetto

Nel momento in cui il Cagliari alza il baricentro, il Napoli punge: su lancio dalla retrovie Lukaku va via a Mina, resiste al ritorno di Adopo e in area non sbaglia sull'uscita di Sherri. Una percussione strepitosa da parte del belga che potrebbe davvero mettere in cassa forte la cima della classifica.